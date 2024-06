La musica per esaltare i luoghi di storia e cultura. Il 21 giugno il cocerto “Nuove Armonie” dà il via alla nuova edizione della rassegna “Il Filo Rosso” organizzata dall’Associazione Polifonica Santa Cecilia della presidentessa Denise Gueye sotto la direzione artistica di Matteo Taras.

L'appuntamento è per le 20.15 nella chiesa di Nostra Signora del Latte Dolce in via Kennedy a Sassari. Protagoniste il Lolek Vocal Ensemble diretto dalla maestra Barbara Agnello e la Corale “In Voce”, diretta dal maestro Luca Sirigu (al pianoforte il maestro Alessandro Virdis).

Sette in tutto gli eventi musicali che copriranno praticamente tutti i mesi sino a dicembre in varie location cittadine.

Il Museo Nazionale “G. A. Sanna “ di Sassari in via Roma ospiterà il successivo appuntamento: il 26 luglio alle ore 18.30 andrà in scena “Passeggiata nella Polifonia” con il coro giovanile “Pietro Allori” della Polifonica Santa Cecilia diretto dal maestro Alessio Manca.

