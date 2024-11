Lo spettacolo, dal titolo “La lunga notte. Volevo essere una farfalla” di Gianluca Medas, affronta il tema della DSL, il disturbo specifico del linguaggio, condizione diffusa che si manifesta con un ritardo, in uno o molteplici ambiti, del linguaggio infantile senza correlate problematiche di tipo cognitivo, motorio, sensoriale, affettivo o socio-ambientale. Lo propone al Cine Teatro Astra di Sassari sabato alle 21 la compagnia Figli D'arte Medas.

La regia è di Franz di Maggio. In scena c'è Sofia Quagliano, con musica dal vivo Nicola Agus. La storia è quella di Raffaella 12 anni la notte per lei è lunghissima non riesce a dormire. appena arriva il buio la sua mente prende vita, dando il via ad un flusso di pensieri infinito che non le permette di prendere sonno. E questo inizio è la testa di ponte verso un viaggio tra scene, ricordi, emozioni, pensieri aggrovigliati fra loro che termineranno all’alba, quando suo padre la chiamerà per andare a scuola e lei come tutte le mattine non riuscirà ad alzarsi. La ragazzina, respinta dal mondo, dai suoi compagni, dal mondo circostante immagina se stessa come una farfalla capace di volare via da un momento all’altro.

Il titolo fa parte del cartellone del 34°“Festival Etnia e Teatralità” organizzato dalla Compagnia Teatro Sassari.

© Riproduzione riservata