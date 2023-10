Vacanze Romane per Roma e l’Italia intera, L’Amica Geniale per Napoli, The White Lotus per la Sicilia e di recente La Sirenetta per la Sardegna.

Il cinema, si sa, affascina, suggestiona e incanta i cinefili che poi diventano i primi turisti di quei luoghi da sogno che vedono sullo schermo.

Ed è così che grazie alla Sirenetta di Rob Marshall, girato in gran parte nell’Isola, tra il golfo dell'Asinara e Golfo Aranci, la Sardegna ha registrato un +216% di turisti stranieri nell’estate del 2023.

Lo sostiene la ministra del Turismo Daniela Santanchè: «Un film è sempre l'inizio di un viaggio. Le immagini e i racconti esercitano un grande potere attrattivo ed empatico, e risultano la chiave giusta per promuovere il turismo. Prende, infatti, sempre più piede la tendenza a scegliere come meta delle vacanze una località conosciuta attraverso il piccolo o il grande schermo. Ed è anche grazie al cinema che l'Italia, attraverso pellicole come La dolce vita, è apprezzata in tutto il mondo. Un trend che si sta rivelando molto efficace anche oggi. Per esempio, La Sirenetta di Rob Marshall, che ha riscosso un ottimo successo in tutto il mondo, ha generato effetti positivi sui flussi turistici in Italia: la Sardegna, dove sono state girate diverse scene del film, ha registrato un'impennata di richieste di prenotazioni dall'estero del 216%».

Per questo il ministero del Turismo e l'Enit prendono parte alla Festa del Cinema di Roma dal 18 al 29 ottobre presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, coinvolgendo numerose realtà culturali della Capitale e d'Italia e istituendo un bollino di qualità ai film che promuovono il turismo e l'Italia nel mondo. L'Agenzia nazionale del turismo attribuirà un "marchio di qualità" speciale a una selezione di film tematici, uno dei quali sarà premiato martedì 24 ottobre alle ore 19 sul red carpet della Festa, uno dei luoghi più prestigiosi e conosciuti della manifestazione.

Enit attribuirà un bollino denominato "Viaggio in Italia" a una selezione di film che meglio valorizzano il territorio, e il bollino sarà visibile all'interno della scheda dedicata a ciascun film selezionato e inserito all'interno del catalogo del programma ufficiale della Festa.

«Gli scenari dei film predispongono al viaggio e ne anticipano le emozioni – commenta Ivana Jelinic, presidente e amministratrice delegato dell'Enit -. Legare cinema e luoghi d'Italia rappresenta un valido strumento di promozione dell'immagine italiana all'estero facendo leva su un linguaggio semplice, immediato, globale, pervasivo. Enit continua a mantenere il ruolo di custode della memoria e dei tasselli dell'Italia turistica, e già in passato ha attratto verso la Penisola con lo strumento del cinema, come dimostrano le produzioni cinematografiche commissionate dall'Agenzia nelle epoche passate».

