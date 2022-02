Si è chiusa con la vittoria di Mahmood e Blanco, col brano “Brividi”, la 72esima edizione del Festival di Sanremo, con un format che – non succedeva da anni – è riuscito a unire più generazioni e ispirato, come ha detto il suo conduttore, “alla gioia e all’amicizia”.

All’Ariston non solo i cantanti ma anche gli ospiti, come da tradizione, e tra questi Sabrina Ferilli. L’attrice ha parlato di sé e insieme della necessità di lasciare che di importanti argomenti come le donne che lavorano, la bellezza interiore, le dipendenze amorose, il femminismo, la body positivity, l'inclusione, si occupi chi in queste materie lo fa per professione e chi con esse “si sporca le mani”.

“Io sto qua per il mio lavoro, le mie scelte – ha ribadito -, la cosa migliore che mi poteva accompagnare su questo palco è la mia storia, credo che sia la cosa più bella che possa accompagnare le donne ovunque".

Sabrina Ferilli e Amadeus (Ansa)

Nel corso della serata presenti inoltre le Farfalle Azzurre: le campionesse di ginnastica ritmica Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean e Martina Santandrea hanno danzato sulle note di “Upside down”. Mentre è stato affidato a un dialogo fra Marco Mengoni e Filippo Scotti il tema dell’odio sul web. Un omaggio anche a Raffaella Carrà con la prima mondiale del musical “Ballo ballo”.

LA CLASSIFICA FINALE:

Mahmood e Blanco - Brividi

Elisa - O forse sei tu

Gianni Morandi - Apri tutte le porte

Irama - Ovunque sarai

Sangiovanni - Farfalle

Emma - Ogni volta è così

La Rappresentante di Lista - Ciao ciao

Massimo Ranieri - Lettera di là dal mare

Dargen D'Amico - Dove si balla

Michele Bravi - Inverno dei fiori

Matteo Romano – Virale

Fabrizio Moro - Sei tu

Aka 7even - Perfetta così

Achille Lauro – Domenica

Noemi - Ti amo non lo so dire

Ditonellapiaga con Rettore - Chimica

Rkomi - Insuperabile

Iva Zanicchi - Voglio amarti

Giovanni Truppi - Tuo padre, mia madre, Lucia

Highsnob e Hu - Abbi cura di te

Yuman - Ora e qui

Le Vibrazioni – Tantissimo

Giusy Ferreri – Miele

Ana Mena - Duecentomila ore

Tananai - Sesso occasionale

