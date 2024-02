Geolier si impone nella sfida delle cover e mette una serie ipoteca sulla vittoria finale.

Ma i fischi del pubblico, che ha anche lasciato in massa il teatro, non stati una bella pagina nella storia di questo Festival. Quando ha dovuto ricantare da vincitore «è stata l’esibizione più brutta della mia vita», ha detto. «Mi ero preparato molto».

Il rapper 23enne è arrivato al festival di Sanremo con il favore dei pronostici e ieri si è esibito con Guè, Luchè e Gigi D'Alessio in un medley dal titolo "Strade".

Primo davanti ad Angelina Mango e Annalisa, la reazione dell’Ariston è stata di protesta. «Nella storia del Festival – ha commentato Amadeus in conferenza stampa – ci sono stati disaccordi con la classifica. Però ammetto che non è stato un buon momento. Mi ha fatto male vedere le persone andar via».

