Edoardo Bennato apre la terza serata del Festival di Sanremo con “Sono Solo Canzonette”, la canzone che dà il nome al documentario Rai a lui dedicato.

Carlo Conti affiancato da Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa.

L’onda anni '80 si prepara a travolgere la scena con l'arrivo dei Duran Duran: a 40 anni dalla prima esibizione all'Ariston, la band proporrà un medley di successi e Wild Boys.

Sul palco gli altri 14 Big, sottoposti (come nella seconda serata) al giudizio di Televoto (con un peso del 50%) e Giuria delle Radio (50%). A fine serata l'annuncio dei cinque più votati, non in ordine di piazzamento.

L'ordine di esibizione dei cantanti in gara.

1)Clara

2)Brunori Sas

3)Sarah Toscano

4)Massimo Ranieri

5)Joan Thiele

6)Shablo ft Guè, Joshua, Tormento

7)Noemi

8)Olly

9)Coma_Cose

10) Modà

11) Tony Effe

12)Irama

13) Francesco Gabbani

14)Gaia

È anche la serata che laurea il vincitore delle Nuove Proposte, stabilito in base a Televoto (34%), Giuria della Sala Stampa, Tv e Web (33%), Giuria delle Radio (33%). Previsto anche un collegamento in diretta con l'Amerigo Vespucci, che sta per approdare ad Alessandria d'Egitto. E sul Suzuki Stage di piazza Colombo, è atteso Ermal Meta.

Ospiti anche Iva Zanicchi, che riceverà il premio alla carriera. Ci saranno anche i ragazzi del Teatro Patologico, il progetto fondato dall'attore e regista Dario D'Ambrosi, che è riuscito a trasformare la disabilità in una risorsa, capace di arricchire e rivoluzionare il linguaggio teatrale. E sei protagonisti della nuova stagione di Mare Fuori, dal 12 marzo in anteprima su RaiPlay e dal 26 su Rai2.

