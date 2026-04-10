Una band veterana con un nuovo capitolo della lunga carriera, insieme a ospiti in trasferta e giovanissimi punk: sabato 11 arrivano al Fabrik di Cagliari i K'e-K'e-M, con un live di presentazione per l'ultimo disco "Ritorno nel cuneo". Ad accompagnarli dalle 21:30 sul palco di via Mameli 216 anche i bolognesi Hellvis e gli esordienti Dead Sugar Glider.

Formati nel Sarcidano e poi attivi nel contesto musicale cagliaritano sin dal 1999, i K'e-K'e-M portano avanti sin da subito un discorso do-it-yourself incentrato sull'autoproduzione e sull'autodistribuzione, definendo il loro stile alternativamente "zilleri rock" o "turbo rock", consistente in una miscela energica, grezza e dinamica di hardcore punk e rock'n'roll. Con il debutto "Birra bi tui" (2002) cominciano già a stabilire l'uso intercambiabile e spesso comico di sardo, italiano e inglese, proseguito anche in "Zilleri Rock" (2006), "Wait! We're late" (2008), "Puntas a brenti" (2012) e l'omonimo lavoro del 2014.

Dopo l'antologia di "Sona! ...su punk in Sardigna" (2017), inizia un breve iato di cinque anni per il gruppo, che però non lascia attendere i fan e torna sulle scene con "Bint'annus in binti minutus", per celebrare il ventennale dal debutto discografico in venti minuti di vita vissuta sui palchi dell'Isola per Fast’n Loud Records. E "Ritorno nel cuneo" è dunque ben l'ottavo disco prodotto dai K'e-K'e-M, e primo registrato e pubblicato in formazione da power trio, con una lavorazione avvenuta tra Cagliari e Brenna, nel comasco. Pubblicato lo scorso 2 aprile, hanno preso parte al disco gli attuali membri Leo (chitarra e voce), Kike (basso e voce) e Cocco (batteria).

A precedere il terzetto sabato sera ci saranno innanzitutto gli Hellvis da Bologna, locali profeti dello speedrock e attivi anche loro dalla fine degli anni Novanta, in una lunga carriera che li ha portati sui palchi di tutta la penisola e che li farà tornare anche in Sardegna, a due anni dall'ultima data. Mentre originano dal capoluogo i Dead Sugar Glider, quartetto di giovanissimi dall'estetica ammiccante a emo e glam, ma in uno stile sonoro ispirato agli albori dell'hardcore americano.

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