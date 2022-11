La grande danza torna sul palco del Teatro Lirico di Cagliari con l’amato "Romeo e Giulietta", balletto in tre atti musicato da Prokof'ev che ha conquistato il cuore del pubblico. La perfezione dei gesti e l’eleganza classica vengono presentati al pubblico di via Sant’Alenixedda con una sensibilità moderna in occasione di una serata speciale in compagnia delle stelle del Teatro Nazionale di Praga.

Ispirato alla tragedia omonima di Shakespeare, immortale e celeberrima storia d'amore dei due sventurati amanti veronesi, il titolo ha riscosso un grande successo. Questa sera alle 19, per la prima delle sette repliche, si esibiscono sotto i riflettori i danzatori e le danzatrici del prestigioso corpo di ballo e dei Solisti del Teatro Nazionale di Praga “Národní Divadlo”.

La versione proposta a Cagliari è quella di John Cranko, scene e costumi di Jürgen Rose. "Una creazione degli Anni Cinquanta, prima interprete Carla Fracci a Venezia con il Corpo di Ballo della Scala, che rimane ancora attualissima", ricorda l'esperta Elisa Guzzo Vaccarino.

Nei due ruoli principali si sono esibiti gli applauditissimi Alina Nanu nel ruolo di Giulietta, Paul Irmatov in quello di Romeo. L’Orchestra è stata diretta da Václav Zahradnik. Quello con i due giovani amanti è il sesto appuntamento della Stagione che si chiuderà con l'attesissimo West Side Story di Leonard Bernstein in programma dal 15 dicembre.

(Unioneonline/v.f.)

