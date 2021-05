Si torna in scena davanti al pubblico, anche se in ossequio alle norme anti Covid-19: gli spettatori potranno occupare ben distanziati solo il 50% dei posti. Il Teatro Ferroviario di Sassari propone da venerdì e per tutto giugno ben due rassegne: “Cartellone” e l'edizione numero 31 di “Famiglie a teatro”, entrambe organizzate dalla Compagnia La Botte e il Cilindro.

Si parte venerdì 21 alle ore 20 con “La vedova scalza”, adattamento del romanzo di Salvatore Niffoi proposto da Theandric Teatro Nonviolento, regia di Maria Virginia Siriu con Carla Orrù, Fabrizio Congia, Marco Secchi e Andrea Vargiu.

La rassegna “Cartellone” proseguirà il 28 maggio con il Teatro Instabile che porta in scena “Carovana dei sogni…storie d’amore e di follia” di e con Aldo Sicurella. Un reading con musiche eseguite dal vivo dall'Ensemble del Teatro Instabile, vale a dire Mauro Diana, Federico Fenu e Mauro Piras.

Domenica 23 maggio alle 18 riparte al Ferroviario anche la XXXI edizione di “Famiglie a teatro” che propone come primo titolo “La capretta di Maria” portata in scena da Il Crogiuolo di Cagliari.

La seconda parte della stagione mai iniziata a causa dell'emergenza Covid presenta 4 i titoli: il 29 e 30 maggio “Sorichitta” della compagnia Bocheteatro di Nuoro, il 6 giugno con “Perseo e Medusa” della Asmed di Cagliari e chiusura il 13 giugno “Bianca come la neve” di L'effimero Meraviglioso di Sinnai.

Il regista Pier Paolo Conconi anticipa: “Si tratta idealmente della chiusura di una stagione che purtroppo non si è potuta realizzare ma che ci offre ora una bella opportunità per rincontrare il nostro pubblico e iniziare a guardare al futuro. Diverse le novità all’orizzonte. La botte e il cilindro organizzerà, tra luglio e agosto, una rassegna estiva di teatro per ragazzi in collaborazione con il Comune di Sassari: Il Teatro dei Piccoli, nel cortile della ex Scuola Media N°2 in Corso Cossiga”.

