I sardi lo aspettavano nell’Isola da 26 anni, così in pochi giorni è andato sold out il concerto del 19 luglio di Renato Zero alla Forte Arena di Santa Margherita di Pula.

E l’artista ha aggiunto una seconda data, si esibirà anche il giorno successivo, 20 luglio. I biglietti per questa seconda data saranno disponibili in prevendita dalle 15 di martedì 9 aprile su renatozero.com, vivaticket.com e in tutti i punti vendita vivaticket.

Con il tour “Autoritratto – I concerti evento”, Renato Zero porterà sul palco tutto il suo mondo di artista rivoluzionario, grande catalizzatore di energia ed entusiasmo. Sarà l’occasione per ascoltare dal vivo non solo i brani dell’ultimo album “Autoritratto”, ma anche tutte le canzoni che hanno segnato la lunga carriera musicale dell’artista.

(Unioneonline)

