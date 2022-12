Anche Sfera Ebbasta approderà a Olbia la prossima estate, ospite il rapper milanese dell’ottava edizione del Red Valley Festival, seconda consecutiva alla Olbia Arena.

Dopo i Pinguini Tattici Nucleari, attesi in città il 13 agosto, l’organizzazione annuncia il secondo “big” della manifestazione ferragostana: Sfera sarà quindi protagonista del concerto del 14, come dallo stesso anticipato via social attraverso la pubblicazione delle prime date del suo summer tour 2023.

Altro grande esponente di quel genere musicale caro al Red Valley, e che proprio a Olbia la scorsa estate è stato ben rappresentato, tra gli altri, da Fabri Fibra, Blanco, Marracash e, va da sé, l’olbiesissimo Salmo.

