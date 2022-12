«Qualcuno mi sa spiegare cos’è la strana forma circolare che attorno al volto che è stata rilevata dalla macchina fotografica?».

È la domanda posta ai suoi follower, su Facebook, da Red Ronnie, perplesso da uno strano alone comparso sul suo viso in uno scatto che lo ritrae in Sardegna, davanti a «rocce energetiche».

«C’è chi non sa e chi dice invece che sia un Orb», aggiunge il conduttore radio e tv ed esperto di musica, facendo riferimento agli effetti ottici come piccole sfere o globi luminosi che talvolta appaiono nelle immagini fotografiche o nei filmati pur non corrispondendo ad oggetti visibili ad occhio nudo e che per gli appassionati di spiritismo sarebbero di origine sovrannaturale.

Nei commenti, gli utenti si sbizzarriscono nel dare la propria interpretazione: per qualcuno è un semplice riflesso, per qualcun altro l’aura di Red, per altri ancora un campo magnetico.

E poi c’è anche chi la butta sul ridere, ipotizzando una semplice “ditata” sulla fotocamera dello smartphone.

