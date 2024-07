Il giardino di Casa Piga apre i cancelli a un nuovo appuntamento: a intrattenere gli ospiti sarà la performance musicale del gruppo “Miscela 5%”. L’appuntamento è per sabato 13 luglio alle 20 in via Delle More, 44 a Sant’Isidoro.

I Miscela 5% nascono con l’intento di giocare con la musica. Federico Cardu, Andrea Spiga, Andrea Nateri, Corrado Freschi e Mattia Saba hanno fatto dei mashup il loro marchio di fabbrica. Little Tony si unisce ai Rammstein, i Depeche Mode a Toto Cutugno, Lucio Battisti ai Bon Jovi e Pupo duetta con Michael Jackson. Tutto in un unico gioco di rock, luci e fumi di scena.

Ma il gruppo ha, come dire, anche un lato più serio e in questo appuntamento di luglio eseguiranno anche alcuni inediti, che spaziano tra una varietà di temi sociali importanti come la piaga degli incendi nell’Isola o l’avversione totale alla guerra.

È necessario prenotare al 347 733 8427 (Michela) o al 338 362 3510 (Cesare) per garantire la propria presenza. L’evento, come di consueto, sarà accompagnato da una cena conviviale, dove ogni partecipante è invitato a portare una pietanza e una bevanda da condividere. In linea con l'impegno verso la sostenibilità ambientale, l'uso di stoviglie usa e getta è vietato, incoraggiando l'uso di stoviglie riutilizzabili.

Questo approccio non solo promuove il rispetto per l'ambiente ma crea anche un'atmosfera di convivialità e scambio culturale.

