Fabrizio Corona, 48 anni, sbarca in Sardegna e trascorre una breve vacanza nel lussuoso e intimo Grand Hotel di Poltu Quatu, nota località turistica della Costa Smeralda, sempre più meta di vip e volti della Tv molto noti.

L'ex re dei paparazzi catanese, celebre anche per le sue liti nel piccolo schermo, i suoi flirt, nonché i suoi guai giudiziari, è nell'Isola in compagnia della sua nuova fiamma. Si è presentato in albergo molto "casual": in bermuda, zainetto e occhiali da sole di ordinanza, apparendo in ottima forma. Stasera partecipa al gran galà, assieme ad altri volti famosi presenti.



