Proseguono gli appuntamenti con la stagione di Teatro Ragazzi "E-stiamo al parco" organizzata da Il Crogiuolo - centro di intervento teatrale a Casa Saddi in via Ettore Fieramosca, 17 a Pirri.

Domani alle 17 va in scena “Le nozze di pulcinella”, di e con Orlando Della Morte, spettacolo di burattini, per bambini e bambine dai 3 ai 10 anni. Pulcinella vuole sposare Teresina: che risponde di chiedere il permesso prima a suo papà e poi a suo fratello. Pulcinella chiede allora la mano ai familiari di Teresina: il papà acconsente al matrimonio, il fratello invece rifiuta perché ha promesso Teresina a Gaetano, guappo di Napoli, in cambio di uno scrigno pieno di gioielli. Ma Pulcinella si fa beffe del fratello e deve vedersela con il guappo che rapisce Teresina. I due si sfidano a duello e il vincitore potrà sposarsi con lei. Alla fine Pulcinella con destrezza e furbizia riuscirà a vincere: libererà Teresina, troverà perfino lo scrigno d’oro del fratello, con l’aiuto del parroco e del pubblico dei bambini e delle bambine sposerà la sua amata e insieme vivranno felici e contenti.

Anche in questo spettacolo, come in “Le avventure di Pulcinella”, fondamentale è il divertimento e la partecipazione delle bambine e dei bambini coinvolti nella trama e nelle scene di comicità. Loro saranno parte dello spettacolo, aiutando Pulcinella a sposare la sua fidanzata e a prendersi gioco del fratello e del guappo. Il burattinaio e i bambini faranno una drammatizzazione conclusiva a scopo pedagogico con i burattini usati in scena. Prenotazioni con messaggio scritto WhatsApp al numero 3348821892.

