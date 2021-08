Paura sul set di Csi: Vegas.

Uno degli attori protagonisti, William Petersen, è stato ricoverato in ospedale per un malore accusato proprio sul set della popolare serie americana, in onda dal 2000 al 2015 e ora verso il sequel.

Sessantotto anni, per tre volte candidato all'Emmy Award, Petersen si è sentito male durante le riprese. Sul posto è intervenuta un’ambulanza che lo ha portato in ospedale. Le sue condizioni, a quanto si apprende, non destano preoccupazione.

"È esausto per le lunghe ore trascorse sul set nelle ultime 12 settimane. Il ricovero si è reso necessario solo come misura precauzionale", ha detto un suo portavoce.

L’attore, che interpreta il ruolo di Gil Grissom, è impegnato in questi giorni nel sequel della serie originale ambientata a Las Vegas, dopo gli altri spin-off di Miami e New York. La miniserie avrebbe dovuto segnare il ventesimo anniversario del debutto, ma l’uscita è stata ritardata di un anno causa Covid.

(Unioneonline/D)

