Al via il contenitore estivo del Comune di Sassari che propone da oggi e sino al 21 settembre ben 120 appuntamenti tra spettacoli e iniziative culturali.

L'assessore Laura Useri commenta: “Festeggiamo l’arrivo della stagione estiva. Arte, musica e spettacoli che la città ha tanto atteso e sognato, per ritrovarsi insieme in serenità e spensieratezza. Anche quest’anno fondamentali per la riuscita del progetto sono stati i finanziamenti della Fondazione di Sardegna”.

Naturalmente il clou è il 14 agosto per la discesa dei Candelieri, che torna al percorso originale e senza limitazioni di pubblico dopo i due anni condizionati dalla pandemia.

La “Faradda” sarà preceduta dalla discesa dei Piccoli candelieri il 4 agosto, quella dei Medi candelieri il 10 e il Candeliere d’oro, d’argento e d’oro speciale il 12.

Quest’anno in via eccezionale rientra nel cartellone di Sassari Estate anche la Cavalcata Sarda spostata dalla terza domenica di maggio al 4 settembre.

Tra gli appuntamenti di giugno da segnalare quello del 23 a Palazzo d’Usini – Biblioteca comunale Piazza Tola con la presentazione del rapporto di Amnesty International "La libertà dallo stupro è un diritto – Una panoramica sulla legislazione in vigore in Europa e sugli standard internazionali dei diritti umani".

Sabato 25 l'Istituto Comprensivo “Farina – San Giuseppe” ospita “Missione Drag. Quei limiti sono insuperabili”, uno spettacolo che sfida l’ignoranza e la discriminazione.

I giardini pubblici fanno da base per il Sardegna Pride dal 30 giugno al 2 luglio.

© Riproduzione riservata