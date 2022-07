Porto Rotondo torna al centro dell’attenzione dei grandi eventi all’aperto con l’inaugurazione del tour estivo di "È inutile a dire!", il nuovo spettacolo di Jacopo Cullin sold out quest’inverno in tutte le recite di Cagliari, Sassari e Nuoro.

Domani, sabato 9 luglio, l’attore e regista cagliaritano è atteso alle 21.30 al Teatro Mario Ceroli, che già la settimana scorsa ha ospitato un altro celebre mattatore del teatro italiano inserito nel circuito della grande prosa del Cedac, Tullio Solenghi.

Incalzato da Gabriele Cossu, Cullin interpreterà tre dei suoi storici personaggi (Signor Tonino, Salvatore Pilloni e Angioletto Biddi 'e Proccu), scelti appositamente per far sorridere e riflettere di fronte alle paure e nevrosi del nostro tempo.

Ad accompagnarlo sul palcoscenico, inoltre, ci saranno i musicisti Matteo Gallus al violino, Riccardo Sanna alla fisarmonica e Andrea Lai al contrabbasso.

“La scelta di ogni tappa del tour estivo di ‘È inutile a dire’ è stata ponderata a lungo perché la volontà non era solo quella di far vedere lo spettacolo - spiega Jacopo Cullin - ma di rappresentarlo nei luoghi più suggestivi di ogni zona della Sardegna in cui ci esibiremo. L’anfiteatro più bello della Gallura è indubbiamente il Teatro Mario Ceroli di Porto Rotondo, e il Comune di Olbia insieme al Consorzio di Porto Rotondo ci hanno accolto a braccia aperte. È un piacere tornare nel teatro in cui nel 2019 ho ricevuto con estremo piacere il Premio Navicella”.

Dopo Porto Rotondo, gli appuntamenti del mese di "È inutile a dire!" faranno tappa ad Alghero (piazzale Lo Quarter, domenica 17 luglio), a Fonni (al Santuario della Madonna dei Martiri, mercoledì 20), all’Anfiteatro di Tharros (venerdì 22) e al Parco dei Suoni (sabato 30).

Jacopo Cullin vanta, nonostante la giovane età, un ampio curriculum. Ha partecipato nel ruolo di protagonista in importanti serie tv prodotte da Rai e Mediaset e attualmente è impegnato nelle riprese della seconda stagione della serie televisiva “Le indagini di Lolita Lobosco”, con Luisa Ranieri per la regia di Luca Miniero.

Sul grande schermo è stato protagonista di numerose pellicole di successo come “L’Arbitro” e “L’Uomo che Comprò la Luna” di Paolo Zucca, “La Stoffa dei Sogni” di Gianfranco Cabiddu e “La Buca” di Daniele Ciprì. Come regista ha realizzato apprezzati cortometraggi, premiati nei festival italiani, spot pubblicitari e campagne per il sociale, dirigendo nel 2013 il corto “Special Olympics e Gigi Riva” per l'apertura dei giochi estivi organizzati dalla stessa onlus.

A teatro aveva già raggiunto fortuna e unanimi consensi con gli spettacoli “Sei in me!” e “Non ricordo nulla” .

Il nuovo spettacolo, nato nel 2019 e interrotto dalla pandemia, sta superando ogni record e le recite programmate sono da tutto esaurito in ogni location.m

Un gradimento universale per l’attore cagliaritano che si gode il successo e inizia la nuova avventura estiva che sarà all’insegna della comicità e della sua trascinante e irresistibile simpatia.

L.P.

