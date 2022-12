Ieri sera a Padria, nello splendido scenario della chiesa di Santa Giulia, grande successo e partecipazione di pubblico al concerto di Natale, iniziativa a cui hanno partecipato il coro di Pozzomaggiore, la Polifonica San Francesco di Ittiri e il coro parrocchiale Santa Giulia di Padria, che pur sorto da poco tempo ha manifestato innegabili progressi e non ha sfigurato di fronte agli altri due cori più esperti.

Alla fine grandi applausi per tutti, dopo un repertorio tipicamente natalizio, con qualche brano molto suggestivo cantato in limba. La manifestazione è stata organizzata dal comune di Padria e dall'Unione dei comuni del Villanova.

«Una esibizione commovente in un'atmosfera incantata come quella della chiesa di Santa Giulia - commenta il sindaco di Padria Sandro Mura -. Il pubblico è rimasto molto contento e questo per noi amministratori è la cosa più importante. Inoltre si è creato il feeling giusto tra spettatori e coristi. Gli ambienti della chiesa, come del resto sottolineato dai rappresentanti dei cori, si prestano molto bene per questo tipo di rappresentazioni. Il concerto di Natale sta diventando un appuntamento molto importante per tutto il territorio e sarà nostra cura ripeterlo nel tempo».



