Un regalo per un sorriso: le feste natalizie sono le preferite dai bambini e nessuno di loro dovrebbe rimanere senza un piccolo dono.

Per questo, i volontari della Lavos di Oristano hanno organizzato per domani, giovedì 4 gennaio, alle ore 17.30 nella sede di viale Rockefeller, un concerto-evento di beneficenza in compagnia del gruppo swing A.Ma.Me. Vocal Ensemble diretto dal Maestro Riccardo Zinzula, direttore della Scuola Civica di Musica del Comune di Oristano e concertista affermato a livello nazionale come pianista, cantante e direttore di coro.

“Porta un gioco o un libro, anche se usato, purché in buono stato e la Befana della Lavos li porterà nelle case famiglie locali per fare felici tutti i bambini ️- spiega il presidente del sodalizio Gianbattista Longu, musicista e arrangiatore oristanese - Un’iniziativa che vuole alleviare le sofferenze dei più piccoli che in questo periodo dovrebbero essere riempiti di coccole. Spesso, in molte case, i giocattoli ed i libri utilizzati dalle famiglie per i figli nell’età dell’infanzia diventano un ingombro quando scarseggiano gli spazi - continua il noto polistrumentista da pochi mesi alla guida della Lavos - e in alcuni casi vengono eliminati nonostante possano trovare nuova vita per quei bambini meno fortunati che sono ospitati nelle strutture cittadine”.

L’auspicio è che chi vuole liberare stanze e armadi pieni di giocattoli inutilizzati voglia trovare nuovi spazi nelle abitazioni facendo contestualmente un’opera buona.

Sarà la musica la componente portante dell’iniziativa con il concerto di una delle giovani formazioni di maggiore successo nell’Isola, le straordinarie voci dell’A.Ma.Me. Vocal Ensemble che ripercorrono le orme dei gruppi al femminile molto in voga negli anni ’30 e ’40 e poi ritornati sulla scena dopo la seconda guerra mondiale.

Il complesso nasce nel 2018 ad Arborea ed è composto da tre giovanissime cantanti scoperte dal vocal coach e docente di canto oristanese che sarà sul palco nella veste di pianista, tenore, arrangiatore e direttore.

Il Maestro Zinzula, assieme ad Agnese Angheleddu soprano, Marzia Trudu contralto e Melanie Panetto mezzosoprano, ha dato vita ad un ensemble di grande impatto emotivo proponendo un repertorio che sprigiona allegria e ottimismo grazie a musiche del secolo scorso divenute celebri grazie alla radio e a celebri interpreti del passato.

Il loro repertorio spazia anche in altri generi e va dallo swing al pop, dall'R&B fino alle forme vocali più classiche e risalenti al periodo rinascimentale e barocco compresi i canti natalizi più popolari e le melodie sacre per le celebrazioni religiose.

Ha aperto vari festival prestigiosi, come il concerto di Natale dei Tazenda nel Parco Regionale del Monte Arci, riscuotendo grande successo e si è esibito in importanti kermesse musicali estive ottenendo in ogni occasione il sold out del pubblico e l’entusiasmo degli appassionati del genere.

L'ingresso è gratuito ma sarà importante, per raggiungere le finalità del progetto, portare un libro o un giocattolo usato.

L.P.

