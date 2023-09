Ore di ansia per Fedez.

Il rapper milanese è stato ricoverato in ospedale per accertamenti. Non è chiaro cosa sia accaduto ma Chiara Ferragni, in questi giorni impegnata alla Fashion Week di Parigi, è immediatamente tornata a Milano.

«Agli amici che saltano sul primo aereo con te quando hai un’emergenza», ha scritto su Instagram l’influencer, condividendo uno scatto con l’amica Chiara Biasi. Poi silenzio social.

«Un abbraccio a Fedez e non dico altro», ha detto invece Davide Marra, in arte Mr. Marra, in una live sul canale di Muschio Selvaggio, il podcast che dopo l’addio di Luis Sal conduce con Fedez.

Il cantante l’anno scorso è stato operato per una forma rara di tumore al pancreas.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata