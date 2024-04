Una rondine non fa Primavera, un concerto sì. Soprattutto se c'è il celebre oboista olandese Ralph van Daal. Giovedì alle 20.30 la sala Sassu del Conservatorio di Sassari ospita uno dei più attesi “Concerti di primavera” organizzati dall'associazione Ellipsis.

L'olandese van Daal, celebre in tutta Europa anche come suonatore di corno inglese, sarà accompagnato al pianoforte dai docenti del Conservatorio sassarese Mauro Masala e Fabio Moi. Con loro pure il Quartetto d’archi Ellipsis, formato da Fortunato Casu e Alessandra Cocco (violini), Giovanni Nucciarelli (viola) e Fabrizio Meloni (violoncello).

Il concerto sarà aperto dalla celebre aria “Dies Bildnis ist bezaubernd schön”, da Il flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart, nell’adattamento di Franz Joseph Rosinack. Il programma prevede poi i cinque Schilflieder op. 28 di August Klughardt, i “Canti del canneto” ispirati al compositore tedesco dai poemi di Nikolaus von Lenau e che descrivono la camminata in una foresta in cinque diversi momenti del giorno. Seguirà poi il Divertimento op. 9 per oboe e archi del compositore e clarinettista Bernhard Henrik Crusell e, infine, il Quartetto per oboe, violino, violoncello e pianoforte del ceco Bohuslav Martinů.

