Un’altra svolta nella carriera di Valerio Scanu. Cantante, avvocato o aspirante tale e, ora, hair stylist professionista.

Il maddalenino, 34 anni e vincitore dell’edizione 2010 del Festival di Sanremo con “Per tutte le volte che...”, ha annunciato sui social la sua nuova avventura.

«Buongiorno, sono Valerio Scanu, molti di voi mi conoscono come cantante, imitatore, personaggio della tv, ma qui sono in una veste diversa, quella dell’hair stylist professionista», annuncia in un reel sui suoi canali social.

«Perché? Perché dopo anni di esperienza ho deciso di aprire un nuovo salone, anzi il mio nuovo salone, proprio qui a Roma, Hannabrà The Hair Spa», continua Scanu, annunciando l’apertura del salone per il 15 giugno.

Ennesima svolta nella vita del cantante, che qualche anno fa aveva annunciato di voler intraprendere la carriera da avvocato, una strada che ha poi abbandonato.

Anche Scanu farà parte degli hair stylist: un normale taglio di capelli, si legge sul web, avrà un costo dai 35 euro in su.

(Unioneonline/L)

