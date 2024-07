Doppio appuntamento in pochi giorni, ad Alghero e Sassari, con i “Notturni contemporanei”, la rassegna concertistica estiva organizzata dai Conservatori di Sassari e Cagliari.

Il primo appuntamento, in collaborazione con l’Associazione culturale “Arte in musica” di Alghero, è per lunedì 22 luglio alle 21 nel Chiostro di San Francesco ad Alghero con i pianisti Giorgia Pintus, allieva del “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari, e di Lorenzo Niolu del “Canepa” di Sassari.

Giorgia Pintus eseguirà 6 Moments musicaux op. 94 di Franz Schubert, seguiti dall’opera omonima scritta da Sergej Rachmaninov e ispirata proprio al lavoro di Schubert, 6 Moments musicaux op. 16 n. 3 e 4. Infine, sarà eseguito il brano Reminiscenza scritto dalla giovane compositrice Eleonora Altea. Nella seconda parte del concerto, Lorenzo Niolu proporrà invece la Sonata in mi minore Hob. XVI/34 di Franz Joseph Haydn, Andante e Rondò capriccioso op. 14 di Felix Mendelssohn-Bartholdy, Des pas sur la neige da Préludes, libro I, Bruyères, da Préludes, libro II di Claude Debussy, per concludere con Lavender Field e Northern Light della compositrice giapponese contemporanea Karen Tanaka.

Mercoledì 24 luglio alle 21 nella sala Sassu del Conservatorio di Sassari si esibirà invece al clavicembalo la giovane Alice Medas. Il programma prevede musiche di Anglebert, de Cabezón, Frescobaldi, Froberger, Sweelinck, Scarlatti, Forqueray, Bach e un brano in prima esecuzione assoluta scritto dall’allievo di Composizione del “Canepa” Dario Sanna.

