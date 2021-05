L’estate scorsa era salita alla ribalta delle cronache, non senza polemiche, per la frase “Non ce n’è Covid”, pronunciata nel corso di un’intervista in spiaggia a Mondello, vicino Palermo. Parole che le avevano procurato una certa popolarità sui social, al punto da farla finire anche tra gli ospiti dei salotti tv di Barbara D’Urso.

Stiamo parlando di Angela Chianella, alias Angela da Mondello, che del suo scettico “tormentone” sulla pandemia aveva anche provato a fare un video musicale (tra l’altro sanzionato durante le riprese per assembramento). Ebbene, nonostante tutto, anche per lei è arrivato il momento del vaccino anti-Covid.

Ed è stata proprio lei, come sottolineano i giornali locali siciliani, a pubblicare una storia ad hoc, per informare i suoi follower che se quest’estate Covid non ce ne sarà, sarà anche grazie alla campagna vaccinale.

