Chiude questa sera, alle 17.30 al Castello Siviller di Villasor, “Musica Insieme”, progetto dedicato alla musica e all'aggregazione sociale sostenuto dalla Regione Sarda e dal Comune di Villasor, con protagonisti i giovani talenti della Scuola Civica di Musica e alcuni ospiti d'eccezione per una platea variegata di appassionati all'interno della quale sono state coinvolte anche realtà associative che si dedicano al mondo della disabilità come la gloriosa Olimpia Onlus di Carlo Mascia.

Un cartellone articolato in quattro appuntamenti che termina con un gran gala di chiusura dopo la presenza di ospiti illustri come il celebre batterista americano Mike Terrana, la voce della Sardegna Maria Giovanna Cherchi e la cantante, pianista e compositrice non vedente Angelica Nioi, della scuderia del grande Mogol e padrona di casa essendo nata e cresciuta a Villasor.

L'ultimo appuntamento, dedicato alle sei corde, vedrà una folta pattuglia di piccoli virtuosi, assieme ad altri strumentisti over 50, capitanati da due dei migliori concertisti isolani, Maurizio Marzo e Franco Corda, che hanno lavorato con giovani chitarristi pronti per una brillante carriera musicale.

Si esibiranno Francesca Piras, Carla Concu, Eleonora e Ludovica Pinna, Filippo Caputo, Arianna Melis, Valerio Lecis, Fabio Vargiu e Filippo Orrù. Presenti due artisti di fama internazionale del panorama chitarristico italiano, Simone Onnis, sardo e primo isolano ad esibirsi alla Carnegie Recital Hall di New York, e Maurizio Di Fulvio compagno di viaggio di Antonella Ruggiero, Nada, Tosca e di tantissime altre personalità di primo piano della musica d'autore tricolore.

Ospite d'eccezione una delle più importanti cantautrici della scena artistica nazionale, Grazia Di Michele, per anni seguitissima da milioni di telespettatori per essere stata una delle più apprezzate insegnanti di Amici di Maria De Filippi.

Cantautrice, musicoterapeuta, insegnante di canto, attrice, in oltre 30 anni di carriera, cominciata al Folkstudio e proseguita con le più importanti esperienze in ambito musicale e teatrale, Grazia Di Michele ha percorso molti sentieri artistici e scientifici, senza mai tralasciare l'impegno sociale, rivolto in particolare verso situazioni di ingiustizia e sofferenza. Ha portato il suo contributo concreto nelle cause di sensibilizzazione dei diritti umani, si è fatta ideatrice e promoter della creazione di una incubatrice sonora per bambini nati prematuri, si è attivata sempre in prima linea per la difesa dell'ambiente e degli animali. Un impegno ben presente anche nei contenuti della sua opera artistica, proposta in Festival prestigiosi e popolari oltre che in importanti ambiti internazionali come l'esibizione al Palazzo di vetro dell'ONU nel 2005, in tour di successo, come quello del 2003 in coppia con Toquinho, e nell'intensa attività discografica e teatrale.

L.P.

