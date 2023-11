Guè torna in Sardegna: il rapper milanese sarà la star del Seven Urban Summit il 7 dicembre a Cagliari, all'Opera Music Forum, nell’area concerti situata nella Fiera Internazionale della Sardegna.

40 minuti di live attendono i fan dell’artista 42enne, in precedenza noto come Gué Pequeno, che ritroverà il pubblico dell’Isola dopo la recente esperienza estiva al Red Valley Festival di Olbia: nella scaletta non mancheranno le hit più amate, a partire dai brani dell’ultimo album “Madre perla”, quello di “Mi hai capito o no?” e “Mollami”.

Oltre a Guè, che si esibirà a tarda notte, sul palco del Seven Urban Summit ci sarà spazio per Bebecita, format latino dedicato alla musica reggaeton, Zona Trap, progetto made in Sardinia che porta il meglio della musica urban in giro per l’Italia, e diversi artisti locali, che saranno ufficializzati dall’organizzazione a breve.

