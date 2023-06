“Mogol racconta Mogol”. Il 20 luglio all’anfiteatro di Porto Rotondo, dalle 21.30, il celebre autore svelerà la storia, gli aneddoti, le confidenze e le curiosità dei suoi testi e delle collaborazioni.

Dagli esordi alla Ricordi al sodalizio con Battisti, dai grandi successi con Celentano, Morandi, Mango all’impegno per i giovani con il Cet, la scuola di formazione per musicisti, autori e cantanti, fino all’entusiasmo per il calcio. Un viaggio fra la musica e le parole del maestro della canzone italiana organizzato dall’Associazione culturale Golden Music Events Sardinia e patrocinato dal Comune di Olbia che si inserisce tra gli eventi di “Porto Rotondo Life 2023”, organizzati in collaborazione con il Consorzio del Comprensorio di Porto Rotondo.

«Abbiamo avviato da tempo un dialogo e una fruttuosa collaborazione con il maestro Mogol, che ha visto come protagonisti i nostri giovani artisti e musicisti», è il commento dell’assessora alla Cultura del Comune di Olbia Sabrina Serra. «È stata un’esperienza molto positiva che vogliamo ripetere nel prossimo futuro. Anche per questo siamo felicissimi del ritorno a Olbia del Maestro e della sua band per un concerto che si preannuncia davvero molto intenso».

La direzione musicale sarà curata da Massimo Satta, mentre i brani più celebri saranno eseguiti dalla Sardinia Rock Band composta da Gabriele Pancotto (voce), Massimo Satta e Federico Valenti (chitarra), Massimo Pancotto e Daniele Serpi (piano, hammond e tastiere), Fabio Useli (basso) e Alex Muntoni (batteria). L’ingresso è gratuito.

