Mossa a sorpresa di Tony Effe. Un concerto del trapper romano nella Capitale ci sarà, ma non al Circo Massimo. Il cantante escluso dal concerto “ufficiale” del Campidoglio ha annunciato uno show al Palasport dell’Eur per la notte di San Silvestro. Non gratuito, ma al simbolico prezzo di 10 euro per qualsiasi posto.

«Ci vediamo a Capodanno al Palazzo dello Sport», scrive Tony Effe. E fioccano i commenti: «Circo Massimo vuoto», «Gualtieri non piangere».

Uno sberleffo al sindaco della Capitale che giorni fa aveva chiesto un passo indietro all'artista dopo che la sua partecipazione alla serata, peraltro annunciata dallo stesso Gualtieri, era stata criticata da più parti. Canzoni, quelle di Tony Effe, che vengono additate come violente, misogine e sessiste, come è nello stile di tanta trap contemporanea.

Una richiesta che però ha fatto crollare come un castello di carte tutto il cartellone del concerto, con le altre due star della serata - Mahmood e Mara Sattei - che hanno dato forfait a loro volta in solidarietà con Tony. Un effetto valanga contro la "censura" (che però Gualtieri nega di avere esercitato) che ha portato con sè numerosi altri artisti - da Giorgia a Noemi, a Emma - fino alla presa di posizione della stessa Fimi, l'associazione dei discografici italiani, che si è schierata per "la libertà di espressione non negoziabile".

