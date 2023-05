Un grave lutto nel mondo dello spettacolo e, in particolare, per il programma MasterChef.

Lo chef Jock Zonfrillo, 46 anni, scozzese, è morto improvvisamente. Padre di quattro figli, doveva prendere parte alla nuova edizione del programma edizione Australia ma è stato trovato senza vita dalla polizia a Melbourne, nelle prime ore di questa mattina.

Le cause del decesso non sono state diffuse ma le autorità di Victoria non considerano il caso come sospetto.

«Con il cuore completamente a pezzi e senza sapere come potremo affrontare la vita senza di lui, siamo sconvolti nel comunicare che Jock è morto», ha dichiarato la sua famiglia in un comunicato sui social media. «Per coloro che hanno incrociato il suo cammino, sono diventati suoi compagni o sono stati abbastanza fortunati da essere la sua famiglia, tenete questo fiero scozzese nei vostri cuori quando berrete il vostro prossimo whisky», hanno aggiunto i suoi cari. La morte di Zonfrillo ha suscitato un'ondata di cordoglio da parte di personalità del mondo dello spettacolo e della cucina, dagli chef Jamie Oliver e Gordon Ramsay, fino agli altri due giudici di MasterChef Australia, Melissa Leong e Andy Allen.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata