Archiviati i concerti all'aperto con l'annullamento di tutte le feste in piazza, programmate dal sud al nord dell'Isola, a seguito dell'approvazione dell'ultimo decreto legge del Governo Draghi, gli appassionati potranno assaporare eventi in sicurezza al chiuso e con l'utilizzo delle mascherine e dei differenti dispositivi di protezione individuale indicati dal Ministero della Sanità.

E con le vacanze natalizie arrivano anche i canti afro-americani molto amati dal pubblico ed eseguiti dai diversi gruppi Gospel in tournèe europea per le festività di fine anno.

Quello che si terrà sabato 25 a Pau presso la Chiesa di San Giorgio con inizio alle ore 11.30 sarà però un concerto molto speciale perché vedrà protagonista uno dei più importanti ensemble americani attualmente in attività.

Si tratta del concerto live del gruppo di Darnell Moore & The Gosel Chorale, appuntamento promosso dal Parco Naturale del Monte Arci, presieduto da Renzo Ibba, nell'ambito del progetto "Suoni, saperi e sapori del parco e dell'Ossidiana", grazie al sostegno dell'Assessorato regionale del Turismo e della Fondazione di Sardegna con il supporto delle amministrazioni comunali interessate.

E sarà il primo di una serie di eventi della rassegna che in quattro giornate attraverserà vari territori del Parco Regionale che sta riscuotendo l'interesse di un turismo internazionale proveniente in particolare dal Nord Europa.

L'inaugurazione natalizia dell'iniziativa, che proseguirà nei giorni successivi con altri tre prestigiosi appuntamenti con la grande musica, darà la possibilità ai tantissimi appassionati del gospel di poter applaudire il meglio del repertorio afro-americano proposto da solisti e ensemble di primo piano della scena artistica internazionale.

Il gruppo è stato ospite del Concerto Televisivo dal Vaticano in numerose edizioni ed è protagonista nei più prestigiosi festival in tutto il mondo dedicati a questo genere musicale.

Il concerto, che vedrà sul palco sei virtuosi provenienti dagli Stati Uniti per un suggestivo recital di melodie celeberrime, sarà uno dei principali eventi del Natale musicale in Sardegna.

Grande attesa anche per l'arrivo a Marrubiu di Carla Denule con Massimo Pitzalis che si esibiranno nella Chiesa Beata Vergine del Montserrat a Marrubiu in occasione di Santo Stefano con inizio alle ore 18.30.

Sarà invece Palamas Arborea ad ospitare lunedì 27 dicembre nella Chiesa di San'Antioco Martire alle ore 19 una delle star della musica popolare sarda, Maria Giovanna Cherchi reduce dai successi per la Rai con la trasmissione in limba e applaudita recentemente a Roma e a Ciampino per alcune prestigiose esibizioni nella Penisola.

La grande chiusura sarà a Morgongiori con il tour natalizio dei Tazenda, un appuntamento imperdibile che vedrà il popolarissimo trio, apprezzato e ammirato in tutta Italia e impegnato in collaborazioni prestigiose, esibirsi nella Chiesa di Santa Maria Maddalena il 30 dicembre alle ore 18.00.

Nel corso della rassegna saranno realizzate degustazioni enogastronomiche e presentazioni letterarie.

Tutti gli appuntamenti saranno ad ingresso gratuito mediante esibizione del Green pass.

L.P.

© Riproduzione riservata