Nella Gallura che si prepara a festeggiare il Ferragosto con una serie di eventi spicca lo spettacolo di Moni Tivony. Il vincitore del famoso talent show britannico “The Voice” sarà il protagonista musicale del party del Cone Club, il beach club e ristorante pieds dans l’eau del 7Pines Resort Sardinia di Baja Sardinia.

Il 14 agosto, a partire dalle 19.30, sarà possibile salutare il tramonto con aperitivo e cena a seguire, studiata dall’executive chef Pasquale D’Ambrosio, accompagnati dalla straordinaria voce di Tivony, che proporrà alcuni pezzi originali ma soprattutto il suo nutrito repertorio di cover, che spaziano da Michael Jackson a Steve Wonder passando per Lionel Richie e Michael Bublè. Poi, spazio al dj set, fino a notte fonda.

Dopo una lunga gavetta di live alla testa della sua band in giro per l’Inghilterra la sua carriera ha conosciuto un’impennata con la partecipazione a “The Voice Uk”, che l’ha consacrato sulla scena musicale esaltandone la voce poderosa e il piglio da personaggio di spettacolo a tutto tondo.

In seguito al successo televisivo Tivony ha potuto suonare in diverse formazioni in tutt’Europa, toccando spesso l’Italia e la Sardegna, e in particolare proprio la Costa Smeralda.

© Riproduzione riservata