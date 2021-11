Mogol racconta Mogol, accompagnato dalla Sardinia Rock Band. Mercoledì 1 dicembre (alle 21) il Teatro Doglio di Cagliari accoglie lo spettacolo del celebre autore di testi che hanno segnato la storia della musica italiana.

Ricordi, aneddoti e curiosità saranno al centro della serata, tra parole e musica.

Un viaggio tra parole e musica, dagli esordi alla Ricordi fino al lungo e solido sodalizio con Lucio Battisti con i numerosi brani capolavoro: "Pensieri e parole", "Emozioni", "Mi ritorni in mente" tra i tanti.

Poi ancora le collaborazioni con Celentano, Morandi, Mango.

Mogol, al secolo Giulio Rapetti, mette l'accento anche sul suo impegno rivolto ai giovani con il Cet (Centro Europeo di Toscolano), scuola di formazione no-profit per aspiranti musicisti, autori e cantanti. E poi il racconto della sua passione per il calcio che lo porterà a fondare, insieme a Gianni Morandi, la Nazionale Cantanti, che in 40 anni ha raccolto più di 100 milioni di euro a scopo benefico.

La parte musicale è a cura di Massimo Satta, direttore musicale e docente del Cet. I brani sono eseguiti dalla Sardinia Rock Band: Gabriele Pancotto (voce), Massimo Satta e Federico Valenti (chitarre), Massimo Pancotto e Alessio Sanna (piano, hammond e tastiere), Alessio Povolo (basso) e Daniele Russo (batteria). Sono 600 i posti disponibili, distribuiti tra platea e galleria, con capacità quindi ridotta. Il nuovo palcoscenico ha aperto i battenti la scorsa settimana con lo spettacolo di Halloween interpretato da Andrea Viganò, in arte Pistillo, e Andrea Russo. L'inaugurazione del nuovo spazio nel cuore della città era attesa per lo scorso aprile con il concerto del pianista Giovanni Allevi, poi slittato per via delle restrizioni anti Covid e riprogrammato per l'11 dicembre 2021.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata