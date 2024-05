C’è da dire che ne ha fatta di strada Tom Cruise nei panni dell’agente speciale Ethan Hunt. È dal primo storico film del 1996 diretto da Brian De Palma che la serie di “Mission Impossible” tiene impegnato il divo americano, messo alle prese in ogni nuova uscita con un investimento di energie - sia fisico che interpretativo - non certo di poco conto. Parliamo in fondo di una saga cinematografica che ha visto creare attorno a se un seguito sempre più consolidato, definendo le linee guida dello spy movie in formato mainstream e capace di rivaleggiare con esponenti del calibro di “007”, oltre a non smettere d’impressionare per gli stellari risultati di botteghino. Il più recente capitolo “Mission Impossible - Dead Reckoning - Part 1” si è distinto dai predecessori specialmente per l’altissimo investimento di budget che ha richiesto la sua realizzazione, tanto da non esser riuscito a coprire le spese con gli incassi nelle sale.

I motivi risiedono anche nelle difficoltà riscontrate durante le fasi di lavorazione a causa della pandemia di Covid che ha comportato inevitabili ritardi, stop e rinvii. Col diretto seguito di Dead Reckoning - Part 1, che riprenderà esattamente dove abbiamo visto interrompersi le vicende del precedente film, i progetti iniziali han dovuto scontrarsi con lo sciopero di attori e sceneggiatori dello scorso anno, obbligando la produzione a spostare l’uscita del titolo dal prossimo 28 giugno al 23 maggio del 2025. Sembra tuttavia che le riprese abbiano finalmente preso il piede giusto: in base alla raccolta di foto e video recuperata dai set europei, Tom Cruise è stato avvistato nel Regno Unito cimentandosi in differenti prove recitative, impegnato ad esempio nel tentativo di sedare una rivolta. Un’altra scena ha visto la piazza di Trafalgar Square interamente occupata dalle forza di polizia, e tra le impressionanti scenografie è stata avvistata una stazione della metropolitana costruita appositamente per il film. Ma non è finita qui: pare che la star abbia girato anche a Parigi lo scorso 25 aprile, nel corso di una scena altamente rischiosa a bordo di una motocicletta. Vestito di tutto punto e con evidente entusiasmo, il divo si è cimentato in una sequenza a tutta velocità lungo il ponte di Bir Hakeim.

Dopotutto sappiamo bene quanto Cruise, pur avendo già compiuto 61 anni, dimostri da sempre un’instancabile passione per gli stunt. Ad aver suscitato particolare attenzione in questo senso sono state alcune dichiarazioni rilasciate lo scorso anno da Christopher McQuarrie, regista del film. Pare infatti che l’ottavo capitolo del franchise conterrà una sequenza subacquea mozzafiato, superiore per pericolosità ed impatto scenico a quelle viste in “Mission Impossible - Edge of Tomorrow” e “Mission: Impossible - Rogue Nation”. Intervistato da Collider, il director ha voluto approfondire questo aspetto, svelando che ogni capitolo della saga corrisponde a un ulteriore passo in avanti, reso possibile da uno sforzo comune e dai progressi compiuti rispetto al passato: “Tom ed io rivalutiamo costantemente il nostro lavoro e ci chiediamo come avremmo potuto farlo meglio. Abbiamo realizzato sequenze subacquee in precedenza. Abbiamo lavorato sott'acqua in Edge of Tomorrow, e abbiamo lavorato sott'acqua in Rogue Nation, e siamo rimasti molto insoddisfatti di quelle sequenze. Abbiamo analizzato le ragioni per cui eravamo insoddisfatti.

Quali erano le difficoltà? Il non avere una vera conoscenza in quel campo, ad esempio. Tutto ciò che stai guardando in Dead Reckoning è l'applicazione della conoscenza delle sequenze precedenti”. Oltre ad occuparsi della regia, McQuarrie è autore della sceneggiatura e produttore insieme a Cruise; al ruolo di produttori esecutivi troviamo invece David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger e Chris Brock. Stando ai piani iniziali, “Mission Impossible 8” avrebbe dovuto essere l’ultimo capitolo della serie cinematografica, ma come anticipato di recente dallo stesso McQuarrie non è da escludere che Tom Cruise possa tornare in futuro ad interpretare Ethan Hunt. Che sia ancora troppo presto, insomma, per dire addio alla star nelle vesti dell’iconico personaggio?

