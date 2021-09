È Carolina Putzolu la mamma più bella della Sardegna. La 36enne nativa di Terralba ma residente a Santa Giusta ha trionfato al concorso “Miss mamma Sardegna 2021”.

A darsi battaglia nella finale di Cagliari ben 20 mamme provenienti da tutta l’Isola, in una prova a colpi di bellezza, simpatia, sfilate e prove artistiche.

Le concorrenti in gara erano divise in tre categorie in base alle fasce d’età: la prima categoria, la principale, va dai 26 anni ai 45 anni, la seconda categoria è la “gold” dai 46 ai 55 anni e la terza categoria è la “ever green” dai 56 anni in su.

Carolina Putzolu, operatrice socio sanitaria con la passione del canto, ha incantato la folta giuria con un’esibizione dal vivo assieme alla dolcissima figlia Soraya di 4 anni (seconda figlia dopo Gabriel, 14 anni).

Seconda classificata Francesca Cocco, 42 anni nativa di Cagliari e residente a Dolianova, impiegata in un laboratorio di analisi e madre del 12enne Gabriele, che ha commosso profondamente giuria e pubblico con un breve monologo sulla vita delle donne.

La seconda classificata (foto ufficio stampa)

Carolina e Francesca rappresenteranno la Sardegna a Bellaria, in Emilia Romagna, dal 9 al 12 settembre alle fasi nazionali del concorso.

La serata finale in Sardegna è stata presentata dallo show man Krystian Zeta. Fra gli ospiti della serata l’interprete musicale isolana Emanuela Siddi.

