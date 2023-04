Frutto di un’idea maturata nel corso di un’intera carriera e annunciato per la prima volta a Cannes ben due decenni fa, l’ambizioso nuovo progetto di Francis Ford Coppola - regista famoso in tutto il mondo soprattutto per la trilogia de “Il Padrino” - sta finalmente per vedere la luce.

Penalizzato da una diffidenza recidiva perpetrata negli anni da parte delle major sul potenziale valore di questo nuovo progetto - probabilmente per la sua natura epica e fantascientifica che potrebbe rivelarsi, a detta di taluni, fin troppo rischiosa per gli incassi al botteghino - il cineasta non s’è arreso nelle sue intenzioni decidendo in ultima istanza di finanziare la pellicola in modo indipendente. Con la vendita della sua azienda vinicola nel Napa Valley e l’accumulo di ulteriori risorse, Coppola è riuscito a metter da parte una somma di oltre 100 milioni di dollari, ciò gli ha consentito di avviare finalmente le riprese.

E dunque, dopo interminabili periodi d’attesa traboccanti di aspettativa, possiamo adesso affermare - a seguito di un post pubblicato su Instagram, condiviso direttamente dal profilo ufficiale del film - che le riprese di “Megalopolis” si sono ufficialmente concluse.

Cominciati i lavori in autunno dello scorso anno, i problemi produttivi non sono stati gli unici ad aver condizionato la sua gestazione. Sono emerse infatti sul web nelle ultime settimane alcune voci che racconterebbero di varie complicazioni sul set, con numerosi professionisti - fra scenografi, altri a capo degli effetti visivi e non solo - che si sarebbero congedati prima del tempo. In effetti, per contenere i costi che rischiavano di aumentare considerevolmente, lo stesso Coppola ha ammesso di trovarsi costretto a fare dei tagli. L’altro lato della medaglia ci informa invece di un Adam Driver - ingaggiato in qualità di protagonista - estremamente entusiasta, definendo il lavoro compiuto come “una delle migliori esperienze della sua carriera”.

In una trama articolata che promette una marcata enfasi sulla politica, sulla ricerca tecnologica e sugli intrighi amorosi, lo scenario in cui prenderanno vita le vicende è quello di una realtà alternativa, sopraffatta dall’incapacità latente di gestire i suoi strutturali problemi. Oltre al già citato Driver, il cast prevede nomi di grosso calibro quali Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Laurence Fishburne, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Chloe Fineman, Kathryn Hunter, Dustin Hoffman, DB Sweeney, Talia Shire, Jason Schwartzman, Bailey Ives, Giancarlo Esposito, Grace Vanderwaal, e James Remar.

Nel corso dell’ultimo Wondercon 2023 è stato rivelato che “Megalopolis” uscirà nelle sale di tutto il mondo entro il 2024. Per accompagnare il suo debutto è prevista anche una graphic novel a cura del cofondatore di Syzygy Chris Ryall e dall'artista Jacob Phillips. Quando si dice: chi più ne ha più ne metta.

Giovanni Scanu

