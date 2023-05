Massimo Giletti più volte ha segnalato problemi e disagi in Sardegna. Il presentatore, che conosce l’Isola molto bene, in particolare le zone più interne, oggi è stato ospite di “La Strambata”, il programma di Radiolina.

Ai conduttori Lorenzo Paolini e Mariella Careddu ha spiegato la sua posizione e ha messo in luce alcune delle questioni mai risolte, come “la maleducazione” di tante persone, quelle che abbandono i rifiuti, quelle che non rispettano l’ambiente.

«Speravo che si potesse stimolare la reazione di un qualche assessore, ma nulla è mai stato fatto», ha detto.

«Perché – si è chiesto – la Sardegna fa così fatica? È indecoroso sporcare posti da sogno, uno per esempio: quello da cui si vede il Pan di Zucchero. Perché questa incapacità a gestire la ricchezza dell’Isola? Quattro cestini quanto costeranno?».

E alla domanda “chi inquina paga?”, Giletti ha risposto: «Non paga mai, c’è un’assuefazione alla sporcizia, al brutto. Quello che non va bene è che la politica non dia risposte. Un assessore, che penso sia sardo e non di Bolzano, perché non fa niente?».

Nel video il momento dell’intervista.

(Unioneonline/s.s.)

