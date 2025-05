Il Wine & Food Festival ha la sua star musicale: si tratta di Manuelito “Hell Raton”, che sarà protagonista di uno speciale dj set venerdì e sabato dalle 20.30 nella Piazzetta di Porto Cervo.

Classe 1990, discografico, manager, direttore creativo e talent scout, l’artista olbiese, all’anagrafe Manuel Zappadu, co-founder e co-owner di Machete Empire Records, Me Next, Next Show e Machete Gaming, è il nome di punta per la parte musicale nel format dei “Fuori Fiera”, una delle grandi novità del Porto Cervo Wine & Food Festival, introdotta due anni fa con grande successo e riproposta per la 14ª edizione dell’evento boutique dedicato al meglio della produzione vitivinicola e gastronomica sarda e nazionale, di scena dall’8 all’11 maggio al Conference Center di Porto Cervo.

Al termine delle degustazioni, il festival si sposterà, infatti, nel cuore del villaggio di Porto Cervo, dove l’iconica Piazzetta diventerà il palcoscenico perfetto per gli appuntamenti del “Fuori Fiera”, cocktail d’autore e dj set aperti al pubblico e organizzati in collaborazione con partner d’eccezione per ampliare l’offerta turistica e attirare un pubblico più ampio.

© Riproduzione riservata