Bufera social contro Madame.

La cantante, tra gli artisti in gara all’ultimo festival di Sanremo con il brano “Voce”, è stata criticata per un suo tweet piuttosto polemico, cancellato dopo i molti commenti degli utenti del social network.

"Se non hai ascoltato il disco o se non hai preso il cd o il biglietto o se non sai di che parlo, se non hai fatto nulla x me non farmi alzare mentre mangio per una foto. Perché io sono Madame 24 h solo per chi mi usa per la musica, per il resto sono una scorbutica veneta di 19 anni”, ha scritto. Una sorta di sfogo per la cantante, che probabilmente è stata recentemente presa d’assalto per foto e selfie non solo da fan, ma anche da semplici curiosi.

Il tweet ha scatenato la polemica: in molti hanno criticato Madame, sostenendo che le sue parole siano effettivamente scorbutiche o accusandola di essersi montata la testa.

“Ok che mentre uno mangia sarebbe buon senso civico aspettare che finisca, però pure lei anche meno”, si legge nella risposta di un utente.

Un altro ha ironizzato: “Serve il test d’ammissione per il nuovo corso di laurea in ‘Storia e Filosofia di Madame?'”. E ancora: “Per me puoi mangiare serena”.

Dopo il boom di commenti la stessa Madame ha scritto una precisazione sulla pagina social “Trash Italiano”: “Se un giorno vi dovesse capitare che 15 persone vi fotografano mentre mangiate un piatto di pasta dicendovi ‘ah ma tu sei quella che ha fatto quello’ facendovi sprofondare dall’imbarazzo perché 1. non sanno nemmeno cosa fate nella vita 2. state mangiando, allora capirete il mio tweet. Più che polemica è buon senso. PS. Ascoltando i pezzi sulle piattaforme – per chi non lo sapesse – si aumenta il numero delle vendite del disco. Comunque grazie a tutti dei complimenti”, aggiungendo al messaggio una risata.

