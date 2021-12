Lutto improvviso nel mondo dello spettacolo: è morto Toni Santagata, artista popolarissimo negli anni '70 e '80, protagonista di tante trasmissioni dell'epoca da A come agricoltura a Canzonissima.

Cantante, cantautore, compositore e conduttore in radio e tv, aveva 75 anni e aveva da poco festeggiato i 50 anni di nozze con la moglie Giovanna.

Classe 1935, originario di Sant’Agata di Puglia, il suo vero nome era Antonio Morese. Al successo arrivò proprio grazie alla tradizione folkloristica musicale della sua Puglia, con canzoni di matrice dialettale che divennero vere e propri hit d'antan, una su tutte: “Quant'è bello lu primm'ammore”.

È stato inoltre tra i fondatori della Nazionale Attori, della quale è stato a lungo capocannoniere.

Nel corso della sua carriera ha partecipato a decine di programmi musicali in radio e in televisione e ha anche scritto 6 opere musicali moderne, la più nota delle quali è “Padre Pio Santo della speranza”, eseguita anche in Vaticano in occasione della canonizzazione del Santo. La canzone finale, Padre Pio ho bisogno di te, è diventata la preghiera ufficiale dei fedeli del santo di Pietrelcina.

