Luciana Littizzetto, nel suo consueto intervento dissacrante della domenica, stavolta a Che Tempo Che Fa sul Nove mette nel mirino il dottor Corrado Palmas, dentista sardo che opera in Romania e Moldavia. E che non manca di replicare punto per punto.

«Non so se succede anche a voi di ricevere le telefonate sul cellulare di pubblicità moleste – ha esordito Lucianina - Ebbene l’altro giorno ho risposto e sento: “Ciao, ti interessa fare turismo dentale a Tirana”? Sinceramente no». Già dall’inizio c’è un errore non da poco, risponde Palmas, «io non lavoro in Albania, anche se penso che i medici albanesi meritino grande rispetto, abbiamo visto anche durante il Covid il loro grande lavoro».

E poi, continua Palmas, «magari lei non ha pensato di farsi curare i denti all’estero ma ci sono tanti italiani che in Italia non riescono a trovare una soluzione ai loro problemi e valutano di farlo altrove».

Littizzetto poi si sofferma sui costi: «Ho saputo che il dentista a Tirana costa il 60% in meno. Ma come li fa i denti? Di pongo, di das?». Uno «scivolone», lo definisce Palmas: «Sta dicendo se paghi poco all’estero significa che la qualità è molto bassa. E invece semplicemente all’estero le tasse sono più basse. Una battuta che va contro la corretta comunicazione, stai denigrando la categoria medica».

Ma il monologo va avanti e Littizzetto mostra in diretta il manifesto pubblicitario di Palmas, molto diffuso negli aeroporti. «Dottor Palmas, un dentista sardo in Moldavia e Romania, è scritto, ma cosa vuol dire? Va bene che si chiama Palmas, cognome tipicamente sardo. Ma io se voglio un dentista sardo vado a Cagliari, vado a Sassari, vado ad Alghero. Perché devo andare in Moldavia? Forse perché se prendo un treno o un aereo, con i trasporti di Salvini, può essere che io faccia prima ad andare in Moldavia o in Romania...».

«La ringrazio per la visibilità, con quei 40 secondi in cui il mio volto è comparso su un canale nazionale, e capisco che lo sketch serviva per punzecchiare il ministro Salvini – dice Palmas - ma, per farlo, non si può infangare un'intera categoria. Lasciare il proprio paese d'origine, e la mia Sardegna, per cercare fortuna all'estero è una scelta coraggiosa che comporta sfide e opportunità uniche. Sfide che ho raccolto e che oggi mi hanno portato, fra Italia, Romania e Moldavia, ad aprire centri all'avanguardia che danno lavoro a quasi 600 persone. Non mi pare poco, Luciana cara, e, se sono riuscito a costruire tutto questo, di certo non lavoro con il pongo, come hai insinuato, ma con grande onestà e professionalità».

«Le migliaia di persone che scelgono di farsi curare all’estero – prosegue – non lo fanno per divertimento ma perché in Italia non hanno la possibilità economica di curarsi. Andare fuori dai confini nazionali è per loro l'unica possibilità per tornare a vivere dignitosamente. Dobbiamo colpevolizzarli per questo? Direi di no. Anche perché recarsi da un professionista non è utile solo per curare carie e gengive ma, a volte, anche per diagnosticare un tumore del cavo orale. Senza dimenticare le correlazioni, scientificamente provate, con patologie al cuore e al cervello».

Il botta e risposta si conclude con una vena ironica e una proposta: «Amo confrontarmi e, ironia per ironia, ho pensato, Luciana mia, di farti un regalo. So che anche tu hai avuto problemi con la dentatura e allora ho voluto dedicarti un video per farti vedere come trasformerei il tuo sorriso. Se ti piace e se accetti, ti pago pure l'aereo per arrivare puntuale, qui i trasporti funzionano davvero, in uno di miei studi e, magari, Fabio Fazio può farci da testimone. Che ne dici?».

(Unioneonline/D)

