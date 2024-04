In anteprima nazionale, con programmazione unica, giovedì 4 aprile alle 19 il Cinema Miramare di Alghero proietterà “Life”, uno shortfilm per la regia di Alfredo Moreno. Una storia vera, cruda e violenta, che racconta della degradazione di un giovane ragazzo siriano, Omar, entrato nel tunnel della disperazione.

<Il suo diversivo diventano le notti al locale, fumare droghe e compiere bravate con i ragazzi. Non è un caso che il film ci mostri come Omar scappi da casa lasciando tutti>, spiega il regista. <Omar in questo universo si è però inserito, con la forza dirompente di un estremo bisogno di riscatto. La sua interpretazione raccoglie una storia incredibile di perdita, amore e sopravvivenza in un momento in cui partire significa abbandonare la lotta per la libertà per la quale ha già sacrificato così tanto. Lotterà con i suoi demoni per riuscire a cambiare la sua esistenza. L'insoddisfazione esistenziale sembra essere ormai connaturata con la vita dell'uomo occidentale. Il film è la storia umana, uno spaccato della condizione in cui può vivere una persona in una situazione simile, ma anche una riflessione amara su cosa significhi essere migranti in un’Europa che chiude i confini>, continua Alfredo Moreno.

Un film duro, dove però trova spazio anche il rapporto sincero con una ragazza italiana. E’ quindi un film sull’amore, ma anche sulla forza umana che supera qualsiasi frontiera. Un potente esempio di resilienza e determinazione. Giovedì al Cinema Miramare con inizio alle 19 (ingresso gratuito fino ad esaurimento posti) saranno presenti gli attori Moustafa Khlaf, Michela Putzu, Roberto Bilardi, Carlo Manca, Antonello Sanna insieme al regista Alfredo Moreno.

