Dopo il grande successo del primo appuntamento, domenica 2 febbraio è in programma a Sennori la seconda serata della rassegna “Le Domeniche alle 5: musica, libri ed enogastronomia”, una iniziativa organizzata dal Comune e che prevede cinque serate in compagnia della buona musica e del buon vino. Alle ore 17 nella biblioteca comunale di Sennori, in via Farina, arriva la grande musica con “American Trip”. Sei straordinari artisti – Denise Gueye-voce, Luca Chessa - sax alto/soprano, Francesca Fadda – violino, Cristiana Nuvoli – clarinetto, Angelo Russo – fagotto, Antonella Chironi - pianoforte/Tas – saranno i protagonisti del musical ‘900, un viaggio attraverso le più belle musiche dei compositori americani dell’epoca con brani tratti da Porgy and Bess, West side story e l’opera da tre soldi. Ad accompagnare la serata i pani del Panificio L'arte Del Pane di Doneddu, i dolci artigianali di Manuela Piras, le tisane della Biblioteca e la degustazione dei vini della Cantina Sorres.

