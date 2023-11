Dopo il successo ottenuto con “Se stasera siamo qui”, concerto firmato dall’accoppiata Mogol e Alessandro Preziosi, ritorna al Teatro Massimo di Cagliari il nuovo appuntamento dell’Accademia del Pop, originale formula che prevede un concerto-spettacolo abbinato a una masterclass dedicata a tutti gli appassionati della grande musica italiana.

A salire sul palco assieme ai suoi stagisti, domenica 19 novembre, alle ore 20.30, sarà Laura Valente, nome noto nel panorama artistico nazionale, dal 1991 al 1998 voce solista dei Matia Bazar, moglie di Pino Mango e madre di Angelina, giovane cantautrice che si è messa in luce nella scorsa edizione del talent show “Amici” firmato da Maria De Filippi e che sta riscuotendo un incredibile successo con i suoi ultimi singoli ai primi posti delle classifiche.

Quello di domenica 19 novembre è dunque il secondo appuntamento della nuova iniziativa intrapresa da Sardegna Concerti del patron Massimo Palmas e finanziata dalla Fondazione di Sardegna, con la direzione artistica del chitarrista e compositore Massimo Satta, tra i docenti di punta del CET e storico collaboratore di Mogol: un progetto originale e nuovo per l’Isola che accende i riflettori su una serie di eventi intesi a celebrare la musica come espressione artistica, sociale ed economica grazie alla partecipazione di grandi personalità della musica italiana.

Il concerto di domenica sarà il momento conclusivo di una tre giorni di stage tenuto da Laura Valente che partirà domani, venerdì 17 novembre, e si concluderà con tutti gli allievi sul palcoscenico principale del Teatro Massimo.

Un viaggio nella canzone d’autore che vedrà l’artista impegnata a trasmettere ai partecipanti tutta la sua esperienza accumulata in anni di lavoro: «L’unico valore importante per stare sul palco è quello di riuscire a far emozionare chi ci ascolta, altrimenti si assiste ad una prova puramente estetica destinata a svanire nel giro di pochi minuti - ha spiegato l’ex leader dei Matia Bazar - Negli anni ho messo a punto un metodo personale per stimolare i giovani e aiutarli a trovare il centro della loro emozione».

Nelle due ore di concerto, a chiusura del ciclo di incontri didattici, il pubblico potrà così assistere dal vivo alle performance dei giovani stagisti, impegnati, assieme alla cantautrice, ad interpretare una carrellata dei brani più famosi della musica leggera italiana.

Ad accompagnare il gruppo sarà la Band dell’Accademia del Pop composta da Massimo Satta e Federico Valenti alle chitarre, Daniele Serpi alle tastiere, Fabio Useli al basso ed Alex Muntoni alla batteria.

L.P.

