Furto da Arsenio Lupin nella casa romana di Massimo Ciavarro.

I ladri si sono intrufolati nottetempo nell’abitazione dell’attore che si trova in una traversa di Corso Francia: a dare l’allarme un domestico, che alle 4.20 del mattino ha allertato la polizia.

Massimo Ciavarro si trova al momento fuori città per le vacanze, e al suo rientro occorrerà fare la stima del bottino che pare comunque ingente: i malviventi sono riusciti a smurare una cassaforte, che hanno poi portato via pensando evidentemente di aprirla altrove con maggior calma, e a far razzia di altri oggetti di valore che custodiva la casa.

LE INDAGINI – Gli agenti stanno setacciando le tante telecamere sparse nella zona, lungo corso Francia e nelle vie limitrofe. Proprio una di esse potrebbe avere ripreso i ladri.

L’ingresso nell’appartamento è avvenuto forzando una porta finestra: probabilmente non c’era l’allarme, oppure è stato disattivato motivo per cui è al vaglio anche l’"alibi" del domestico che ha dato l’allarme.

Intervenuta sul posto anche la polizia scientifica che ha fatto un meticoloso sopralluogo per trovare qualche traccia utile ad individuare i banditi: i ladri si sono mossi in diverse stanze ed è possibile che uno di loro possa avere toccato qualche oggetto senza guanti lasciando un’impronta digitale.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata