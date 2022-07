Svelate le proiezioni della 19ª edizione de “La valigia dell’attore”, in programma dal 26 al 30 luglio sull’isola di La Maddalena: in cartellone il successo dell’anno “Il muto di Gallura” e l’ultima fatica di Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, “E noi come stronzi rimanemmo a guardare”.

Ma ad aprire la kermesse martedì 26 luglio alla Fortezza I Colmi, a partire dalle 21, toccherà all’intervista esclusiva a Gian Maria Volonté, a cui il festival diretto dalla figlia Giovanni Gravina Volonté è intitolato. Un documento eccezionale tratto da “Rosi about Eboli”, documentario diretto dai registi svedesi Björn Blixt e Peter Englesson e girato durante le riprese di “Cristo si è fermato a Eboli” (1979), il celebre film diretto da Francesco Rosi, di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita; l’opera integrale verrà proposta la mattina del 28 agli ex Magazzini Ilva di Cala Gavetta.

A seguire nella serata di apertura “Ennio”, opera-tributo di Giuseppe Tornatore al due volte Premio Oscar e amico Ennio Morricone.

Mercoledì 27 il sipario de I Colmi si alzerà sull’omaggio a Francesco Origo tratto da “Sipario sul mare” (2015), regia di Francesco Piras; di seguito “Il muto di Gallura”, introdotto dagli attori Andrea Arcangeli, Fiorenzo Mattu e Andrea Nicolò Staffa, che venerdì 29 luglio saranno protagonisti, insieme al regista Matteo Fresi, dell’incontro mattutino di Cala Gavetta.

Giovedì 28 luglio sarà invece la volta di “I cieli di Alice” (2020), regia di Chloé Mazlo, con Alba Rohrwacher: prima della proiezione l’attrice ritirerà il premio Gian Maria Volonté, che quest’anno ha un altro vincitore in Renato Carpentieri, che condurrà dal 1° all’8 agosto, a Caprera, il ValigiaLab 2022.

Dunque Pif venerdì 29 luglio con “E noi come stronzi rimanemmo a guardare” (2021), che accompagna e in cui ha diretto se stesso, Fabio De Luigi e Ilenia Pastorelli, e sabato 30, dopo la presentazione delle allieve e degli allievi del ValigiaLab, Carpentieri ritirerà il “suo” Premio Volonté; seguirà la proiezione di “Una storia senza nome” (2018), in cui il grande attore e regista campano recita accanto a Micaela Ramazzotti e Alessandro Gassmann per la regia di Roberto Andò.

