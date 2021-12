È di Marracash l’album più venduto di Natale. Il suo “Noi, Loro, gli altri” è in cima alla classifica stilata dalla Fimi per la settimana dal 17 al 23 dicembre 2021. Il rapper ha scalzato dal trono “Gvesvs” di Guè che scivola al secondo gradino del podio. A seguire “Materia” di Marco Mengoni, che si piazza al terzo posto.

Stabile in quarta posizione "Siamo qui” di Vasco Rossi, mentre al quinto posto e il sesto posto si piazzano “30” di Adele e “Blu Celeste” di Blanco.

In settima posizione un classico delle feste: "Christmas” di Michael Bublè.

Chiudono la top ten “Discover” di Zucchero, Ultimo e infine i Maneskin con il loro “Teatro d'Ira vol. 1”, in forte risalita dalla 18 esima posizione. Marracash, in questo caso insieme a Guè, domina anche la classifica dei singoli più scaricati con “Love” seguito da Fedez con “Sapore” e da “All i want for Christmas is you” di Mariah Carey, altro classicone del periodo natalizio.

(Unioneonline/l.f.)

