Sarà una gran festa della musica “Batteristi in Piazza”, manifestazione dedicata a tutti i batteristi sardi, uniti dalla passione per la musica. L’appuntamento è per domenica 4 maggio, a La Maddalena, a partire dalle ore 17:00. E saranno oltre 60 le batterie che verranno piazzate nella parte centrale della grande piazza Umberto I, una accanto all’altra, a suonare all’unisono una serie di motivi conosciuti, creando un’atmosfera oltre che una festa che, nelle aspettative, si preannuncia indimenticabile.

Protagonisti saranno batteristi provenienti da tutta la Sardegna che su invito del Centro Musica Academy by Sonora Aps, parteciperanno a questa manifestazione. «Un’occasione unica – scrivono gli organizzatori - per unire le forze e far risuonare il ritmo in tutta la Sardegna!».

L’ideazione e organizzazione è curata dalla sezione maddalenina dell’associazione olbiese (insieme a Bateras Beat di Macomer), che ha la propria sede presso la Sala della musica, realizzata e messa a disposizione dei musicisti di La Maddalena dall’Amministrazione comunale.

La manifestazione vedrà anche la partecipazione della cantante olbiese Sophia Murgia che interpreterà alcuni brani e sarà presentata da Fabrizio Grooverman Murgia, direttore della scuola della musica di Macomer.

«Tanti batteristi in piazza a suonare insieme 12 pezzi, e abbiamo scelto dei bei pezzi, sarà una bella cosa», afferma Andrea Pirredda, insegnante di batteria nella sala della musica maddalenina, responsabile della sede isolana di Sonora, «e aspiriamo a realizzare anche altre manifestazioni, a cominciare da agosto».

Si compiace dell’iniziativa l’assessora alle politiche giovanili, Stefania Terrazzoni, artefice della realizzazione della Sala della Musica: «Sarà un bel pomeriggio di musica; la festa della musica».

