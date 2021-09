La danza che mette in mostra le meschinità umane, tra superficialità e violenza latente: le bestialità senza bellezza. Appuntamento d'eccezione sabato 2 ottobre al Teatro Verdi di Sassari (ore 21): il Festival Multidisciplinare “Interagendo” presenta lo spettacolo di danza contemporanea “Beast Without Beauty”, ideato dal coreografo emiliano Carlo Diego Massari della C&C Company.

Nata nel 2011 dall’incontro artistico tra Massari e la danzatrice e coreografa genovese Chiara Taviani, C&C Company si distingue per la sua inclinazione verso uno stile artistico eterogeneo che mescola danza e physical theater con altri linguaggi, quali drammaturgia, cinema, musica e arte contemporanea e performativa. Su temi attuali, come in questo caso il male di vivere, la cosiddetta paralysis Beckettiana.

L’opera vanta numerosi riconoscimenti tra i quali “Duri ACT Festival 2018”, “Premio della Giuria” Prospettiva Danza Teatro 2017, “Premio della Giuria” Twain_Direzioni Altre 2018 e “Premio della Giuria del Pubblico” CrashTest Festival 2018

“Interagendo” è organizzato dall'Associazione Culturale Music & Movie per cercare di estrapolare da ogni esibizione artistica spunti di riflessione su svariate e importanti tematiche.

Sabato, a fine serata si parlerà di “bestialità umana” assieme a Gregorio Salis e Maria Paola Curreli, e in compagnia del cast dello spettacolo formato da Emanuele Rosa, Giuseppina Randi e lo stesso Massari.

© Riproduzione riservata