Il musical “La bella e la bestia”, previsto per le 21 di oggi al Forte Arena di Santa Margherita di Pula, annullato a mezz’ora dall’inizio delle spettacolo per il forte vento.

Il sopralluogo dei vigili del fuoco è stato fatto alle 20, anche se il maestrale era presente già dalla giornata di ieri. Gli esperti hanno constatato il vento troppo forte e dunque il rischio incendi, e di crolli della strumentazione dal palco o altre attrezzature in uso nell’arena sotto le stelle della provincia di Cagliari.

Forse un rilievo fatto già nel pomeriggio avrebbe evitato i disagi che ne sono conseguiti con una comunicazione così tardiva direttamente in loco.

Lo spettacolo è stato annullato, non verrà riprogrammato, e verrà rimborsato.

